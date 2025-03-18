Американские власти не планируют свергать режим в стране, а лишь требуют прекратит атаки на корабли в Красном море и Аденском заливе.

С 15 марта 2025 года американская армия по приказу Дональда Трампа усилила обстрелы объектов хуситов из «Ансар Аллах», удерживающей контроль над основной частью Йемена. Американский президент также предупредил Иран, что любые атаки йеменских хуситов на американских военных, флот или авиацию привлекут к ответственности Тегеран.

Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки на пресс-конференции заявил, что американские военные будут использовать «подавляющую смертоносную силу», пока не достигнут поставленных целей.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон не имеет планов по смене власти в Йемене (фактически страна всё ещё находится в состоянии гражданской войны, единого правящего режима на всей территории нет). Помимо этого, текущая военная операция не является бесконечной и будет продолжаться до тех пор, пока интересы Соединённых Штатов Америки не будут учтены. В интересах американских властей заставить йеменских хуситов прекратить атаки на американские корабли, тем самым возобновив свободное судоходство в Красном море и Аденском заливе.