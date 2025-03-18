Американский президент объяснил, что впредь Тегеран будет нести ответственность и последствия за удары по США из Йемена.

Не так давно американский президент Дональд Трамп объявил о начале военных действий против «Ансар Аллах», раскритиковав экс-президента Джо Байдена за неэффективные меры противодействия йеменским хуситам. Американская армия продолжает наносить авиационные удары по объектам хуситов и пока непонятно, когда они прекратятся. Министр обороны Пит Хегсет уже озвучивал условия для прекращения обстрелов Йемена.

Американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что сотни атак, совершаемых йеменскими хуситами, создаются Ираном. По его словам, всё это время Тегеран отыгрывал роль «невинной жертвы», которая потеряла контроль над «Ансар Аллах», но на самом деле это не так. Трамп утверждает, что иранское руководство диктует йеменским хуситам каждый их шаг, координируя атаки и снабжая оружием, высокотехнологичным оборудованием, разведывательными данными.

По этой причине Дональд Трамп предупредил руководство Ирана, что теперь Соединённые Штаты Америки будут рассматривать любой выстрел, произведённый йеменскими хуситами, как произведённый Тегераном. Он добавил, что впредь иранское руководство будет «нести ответственность и страдать от последствий» из-за действий «Ансар Аллах».