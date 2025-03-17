Он подчеркнул, что многолетние боевые действия создают риск новой мировой войны.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью ABC News ответил на вопрос журналиста по поводу возможных территориальных уступок Киева, задавшись вопросом, соответствует ли национальным интересам Соединённых Штатов Америки возвращение Украиной утраченных территорий.

Американский чиновник подчеркнул, что данный вопрос был темой обсуждений и с Украиной, и с Европой. В Вашингтоне задали вопрос, является ли реалистичным сценарий, в котором украинские военные смогут вернуть себе позиции до 2014 года. Он напомнил, что администрация экс-президента Джо Байдена выстроила стратегию, направленную на возвращение Украиной своих территорий, выразив готовность помогать Киеву «столько, сколько будет необходимо».

Однако, как отметил Майк Уолтц, в таком случае речь идёт о бесконечных боевых действиях, которые приводят к человеческим потерям, а в конечном итоге могут даже перерасти в Третью мировую войну. В то же время, новая администрация Белого дома хочет завершить российско-украинский конфликт как можно быстрее.

Помимо этого, Уолтц назвал вступление Украины в НАТО маловероятным сценарием, акцентируя внимание, что такой позиции придерживаются не только в Соединённых Штатах Америки, но и в Европе.