Французский президент подчеркнул, что не Москве решать, при каких обстоятельствах Париж разместит миротворческие силы.

Украинские власти рассчитывают в рамках гарантий безопасности от Запада разместить на своих территориях миротворческий корпус, который сможет гарантировать прекращение огня после соответствующего соглашения. Некоторые европейские страны готовы выделить в этих целях свои войска, а Франция и Великобритания возглавили инициативу. Однако российские власти против того, чтобы страны НАТО размещали свой контингент войск на украинских территориях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит издание Agence France-Presse (AFP), заявил, что не России решать, при каких обстоятельствах Париж разместит свои войска на украинских территориях. По его словам, если Киев попросит союзников разместить свои силы на территории Украины, решение будет принято без Москвы.

Предполагается, что размещение европейских войск на украинских территориях может произойти после того, как между Украиной и Россией будет подписано окончательное мирное соглашение. Во время возможного 30-дневного перемирия ни о каких европейских миротворцах на территории Украины речи не идёт.