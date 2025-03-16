Он пообещал сделать всё, чтобы ядерное оружие не стало более доступным в мире.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит британское издание Sky News, прокомментировал ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности на фоне возможного появления новых стран, обладающих ядерным оружием. Он подчеркнул, что позиция Лондона определена: британские власти против распространения ядерного оружия.

Стармер пообещал, что его правительство сделает всё возможное, чтобы предотвратить распространение и доступность ядерного оружия на международной арене.

В Европе только две страны обладают ядерным оружием, запасы которого ограничены - Великобритания и Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщал о намерениях возобновить ядерный диалог в Европе, намекая на готовность обсудить с европейскими странами размещение ядерного оружия на их территориях. Как итог, в Польше заинтересовались предложением Парижа, начав соответствующий диалог, а в Литве сообщили о готовности внести поправки в конституцию страны, если союзники предложат разместить ядерное оружие на литовских территориях.