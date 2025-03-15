Для этого власти даже готовы пересмотреть конституцию.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что правительство её страны готово рассмотреть предложения о размещении ядерного оружия на литовских территориях. Она подчеркнула, что ради этого в Вильнюсе даже готовы пересмотреть свою Конституцию, в частности статью 137, которая запрещает размещение иностранных военных баз и оружия массового поражения на территории страны.

По словам литовского министра, правительство может обсудить внесения поправок в основной закон, если союзники Литвы предложат реалистичные варианты с размещением ядерного оружия или его компонентов. На текущий момент публично таких предложений со стороны Франции или Великобритании, обладающих ядерным оружием, не поступало.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о готовности начать диалог по размещению французского ядерного оружия на территории союзных стран в Европе для усиления сил сдерживания. В Польше заинтересовались данной идеей, а премьер-министр страны Дональд Туск подтвердил контакты с французской стороной по этому поводу.