Такое заявление американский президент сделал на фоне информации о возможном отстранении Келлога от урегулирования конфликта.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил о переквалификации своего специального представителя по Украине и России Кита Келлога в посланника по Украине. Таким образом, дипломат более не будет иметь прямых контактов с Москвой, ограничившись установлением связей с Киевом, где он уже был с рабочим визитом.

По словам американского президента, экс-генерал является уважаемым военным экспертом, который теперь будет напрямую вести диалог с Владимиром Зеленским и остальным руководством страны. Он утверждает, что Келлог хорошо знает украинских чиновников, а также у него хорошие рабочие отношения с ними.

Ранее издание Politico писало о том, что Дональд Трамп отстранил Кита Келлога от дел, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на что указывает его отсутствие на важных встречах в рамках переговорного процесса. Позже источник NBC News в лице российского чиновника объяснил, что в Москве Келлога сочли человеком «не того калибра», а Путин не воспринимает дипломата из-за его проукраинской позиции. По всей видимости, Трамп решил сменить посредника в переговорах с Россией, чтобы наладить контакты с российской стороной.