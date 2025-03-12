Предполагается, что теперь ключевая роль в переговорах досталась Госсекретарю США Марко Рубио.

Отставной американский генерал Кит Келлог является специальным представителем президента по вопросам Украины и России и, соответственно, осуществляет ведущую роль в урегулировании российско-украинского конфликта. Однако, как пишет издание Politico, Трамп отстранил Келлога от участия в переговорах, поскольку он оказался «ярым ястребом» по отношению к России.

В материале издания акцентируют внимание на том, что Кит Келлог отсутствовал на переговорах с украинскими дипломатами в Саудовской Аравии. Всё указывает на то, что его место заняли другие члены администрации американского президента: Государственный секретарь Марко Рубио, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, а также специальный представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Отмечается, что в текущей ситуации роль Кита Келлога в урегулировании конфликта остаётся под большим вопросом. Непонятно и то, почему Трамп в таком случае не отстранил своего спецпредставителя от должности, заменив другим чиновником. Источник издания подчёркивает, что Уиткофф пытается играть ключевую роль в урегулировании конфликта, когда Келлог лишь «хромает, внося путаницу».

Тем не менее, представитель Совета национальной безопасности при Белом Доме Джеймс Хьюитт уверяет в том, что Кит Келлог по-прежнему остаётся ценной частью команды, особенно когда заходит речь о переговорах с европейскими союзниками.