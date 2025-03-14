По данным издания, в Москве сочли его слишком проукраинским.

Не так давно появилась информация о том, что специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранён от переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта. Несмотря на отсутствие официального указа, это подтверждается резким исчезновением дипломата из пространства по мирному урегулированию: он не был ни на встрече в Саудовской Аравии с украинскими чиновниками, ни в Москве для консультаций с российской стороной по предложенному 30-дневному перемирию.

Как узнало издание NBC News, Келлог был отстранён от переговоров по требованию России. Источник издания в лице российского чиновника утверждает, что «Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине», поэтому он в целом «человек не того калибра, который мы ищем».

Отмечается, что российский президент Владимир Путин также посчитал Кита Келлога слишком «проукраинским».

В начале военной фазы российско-украинского конфликта Кит Келлог поддерживал Украину и призывал Запад оказать Киеву всю необходимую военную помощь. Спустя некоторое время американский генерал изменил свою позицию, признав необходимость урегулирования конфликта из-за тупиковой ситуации на поле боя.