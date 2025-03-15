По его словам, эти лагеря будут предназначены как для украинцев, так и для россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой заявил, что Украина предлагала создать на белорусских территориях лагеря для военнопленных. По задумке, в эти лагерях должны были размещаться как украинские, так и российские военнослужащие, взятые в плен одной из сторон конфликта.

Белорусский президент объясняет, что Киев предложил отдать лагеря под контроль Минска. Со своей стороны Белоруссия воздержится занимать какую-либо позицию и будет лишь смотреть за тем, чтобы военнопленные были в порядке: обеспечены, досмотрены, вылечены. Он утверждает, что когда зашла речь о деньгах, в Киеве пообещали найти необходимые средства.

Лукашенко заключил, что предложил украинским властям договариваться с Москвой. В случае, если договорённости будут достигнуты, Белоруссия выполнит свою роль.

Александр Лукашенко, чья страна принимает участие в обмене военнопленными между Украиной и Россией, также поделился наблюдениями белорусских медиков по поводу условий содержания в украинском плену. Когда белорусский президент поинтересовался у специалистов насчёт состояния обмененных россиян, побывавших в плену украинской армии, они признали, что им была оказана квалифицированная помощь украинскими врачами.