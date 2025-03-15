Однако в Европе к этому готовы и Вашингтон не может контролировать действия Брюсселя.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что страны «Большой семёрки» (G7) обсуждали новые санкции против России в случае её отказа от предложенного американскими властями 30-дневного перемирия с Украиной. Он добавил, что в Европе поддерживают усиление санкционного режима при таком сценарии, но в Вашингтоне пока не хотят ужесточать рестрикции.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Белый дом не может контролировать меры, предпринимаемые в Европе. В случае, если в Европе решат усилить санкции против Москвы, в Вашингтоне попросту не смогут ничего сделать. Тем не менее, Рубио подчеркнул, что со своей стороны Соединённые Штаты Америки не хотят вводить новые санкции против России, хотя такие возможности у страны присутствуют, и это позиция американского президента Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Соединённые Штаты Америки предпринять такие меры в отношении России, которые повлияют на неё финансово, но он не хочет говорить о конкретных последствия, например, в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия, поскольку угрозы не поспособствуют мирному процессу.