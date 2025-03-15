Ещё в декабре Россия согласилась поставить Минску новые ракеты, но пока белорусская армия их не получила.

После того, как в ноябре 2024 года Россия провела испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», белорусский президент Александр Лукашенко уже в следующем месяце попросил Путина поставить Белоруссии такие комплексы. Со своей стороны Минск готов обеспечить ракеты пусковыми установками. Лукашенко рассчитывал, что Минск сможет получить от Москвы около десяти ракет, но на текущий момент ещё ни одной не было поставлено на вооружение белорусской армии.

В этот раз Александр Лукашенко озвучил конкретные сроки вооружения «Орешником». В Белоруссии рассчитывают, что к концу текущего года военные поставят на вооружение две российские ракеты. Белорусский президент подчеркнул, что ракеты производятся в России, а производство пусковых установок в Белоруссии поставлено им на личный контроль.

Лукашенко отметил, что возможное место для размещения комплексов будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным. Сам белорусский президент ранее говорил о том, что хотел разместить «Орешник» поближе к российской границе, например, недалеко от Смоленска, то есть в Витебской или Могилёвской областях.