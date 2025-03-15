По данным издания, украинская армия уже работает над интеграцией немецких ракет в свои самолёты-носители.

Издание Der Spiegel пишет о том, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готовится анонсировать поставку Украине дальнобойных ракет Taurus немецкого производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 560 километров. Уходящий немецкий канцлер Олаф Шольц опасался принимать решение о поставке немецких ракет, считая, что это приведёт к эскалации российско-украинского конфликта и вовлечении Берлина в боевые действия.

По данным издания, в Вооружённых силах Украины уже работают над тем, чтобы интегрировать крылатые ракеты Taurus в советские штурмовики Су-24 и американские истребители F-16, которые станут носителями немецкого вооружения по аналогии с SCALP-EG/Storm Shadow и ATACMS.

Помимо этого, Мерц работает над тем, чтобы выделить дополнительное финансирование в три миллиарда долларов для оказания военной помощи Киеву. До этого немецкий политик уже подтверждал свои намерения выделить средства для дальнейших поставок немецкого оружия украинской армии, рассчитывая, что удастся принять окончательное решение до конца марта.