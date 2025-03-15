По тексту переговоров более не ведётся.

В прошлом месяце Соединённые Штаты Америки и Украина согласовали окончательный текст экономического соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Подписание документа должно было произойти в рамках визита Владимира Зеленского в Белый дом, но после его полемики с Дональдом Трампом в Овальном кабинете ситуация изменилась и соглашение не было заключено.

Министр юстиции и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на саммите экспортёров заявила, что в Киеве ожидают подписания сделки о ресурсах с Вашингтоном. По её словам, переговоры по поводу условий соглашения были завершены и никаких изменений в содержании документа нет.

Украинский министр подчеркнула, что в Киеве ожидают, когда Вашингтон подберёт подходящую дату и место для подписания экономического соглашения.

Стоит понимать, что пока речь идёт только о рамочном соглашении между странами. После него будет составлен конкретный документ, который будет содержать все детали, включая цифры и проценты, согласованные во время переговоров. Как раз таки этот документ должен уже будет ратифицирован Верховной радой Украины.