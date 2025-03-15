Он подчеркнул, что Вашингтон хочет канадские ресурсы, но им их не видать, ведь это изменит образ жизни канадцев.

Дональд Трамп ранее уже ввёл тарифы на импорт товаров из Канады, а также предупреждает о готовности усилить их с 2 апреля 2025 года. Помимо этого, американский президент открыто говорит о своих намерениях отвечать зеркально на ответные тарифы со стороны Оттавы. Ситуация переросла в «торговую войну» между странами, а Вашингтон не собирается отступать от своей прежней позиции, как и Канада.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов к встрече с Дональдом Трампом для обсуждения торговых пошлин, если американский президент проявит уважение к суверенитету канадского государства. Что касается предложений Трампа сделать Канаду 51-й штатом, канадский премьер отвергает идею, называя её «безумной».

Глава канадского правительства также отметил, что Соединённые Штаты Америки заинтересованы в ресурсах Канады, но он обещает не допустить их к ним, ведь это поставит под угрозу образ жизни канадцев. По его мнению, канадское правительство может найти решение сложившейся ситуации при работе с администрацией Дональда Трампа.

Марк Карни заключил, что Канада никогда и ни в какой форме не станет частью Соединённых Штатов Америки.