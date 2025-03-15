Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на то, каким он видит контроль за прекращением огня в случае 30-дневного перемирия между украинскими и российскими военными.
Украинский президент предлагает контролировать соблюдение прекращения огня при помощи следующих инструментов:
- спутниковые системы, которые будут передавать информацию Соединённым Штатам Америки;
- совместная разведка, в том числе американская, которая будет анализировать действия обеих сторон конфликта вдоль линии боевого соприкосновения;
- разведывательные дроны, которые будут передавать информацию Вашингтону.
При этом Зеленский по-прежнему считает, что размещение миротворческого контингента станет наиболее подходящим способом предотвратить возобновление боевых действий после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. По его мнению, миротворческие силы должны действовать во всех соответствующих точках, в том числе на воде и в небе. Помимо этого, миротворцы должны быть обеспечены надёжной противовоздушной обороной.
Пока ещё нет окончательной информации о том, состоится ли 30-дневное перемирие между Украиной и Россией. Однако вопрос контроля за соблюдением прекращения огня остаётся актуальным.