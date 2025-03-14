Он подчеркнул, что со своей стороны республиканцы сделали всё необходимое, чтобы не допустить этого.

Не так давно американский президент Дональд Трамп предупредил о возможном шатдауне в работе правительства из-за Демократической партии. В конечном итоге Палата представителей смогла согласовать проект временного бюджета, не позволив правительству приостановить работу из-за нехватки средств. Тем не менее, впереди ещё голосование в Сенате.

В этот раз американский президент во время общения с журналистами заявил, что если шатдаун всё-таки наступит, то это будет виной Демократической партии, а не Республиканской. Он подчеркнул, что Белый дом провёл законопроект в Палате представителей, заручившись абсолютной поддержкой республиканцев, поэтому если финансирование не получится согласовать в Сенате - это будет вина демократов.

При этом Трамп рассчитывает, что демократы в Сенате всё же поддержат выдвинутый им законопроект о бюджете. В Демократической партии против данного законопроекта, считая, что он расширит возможности Дональда Трампа и подконтрольного Илон Маску Департамента эффективности правительства (DOGE).

Таким образом, если до 15 марта 2025 года Конгресс окончательно не утвердит временный бюджет, в стране произойдёт шатдаун, а большая часть правительственных ведомств приостановит свою деятельность из-за отсутствия финансирования.