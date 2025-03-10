Он верит, что бюджет для новой администрации будет принят, но не исключает сценарий с провалом голосования.

Американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту самолёта Air Force One («борт номер один») заявил, что Демократическая партия хочет «разрушить страну». Он подчеркнул, что это не должно произойти и, вероятнее всего, не произойдёт, но он не может давать каких-либо гарантий.

Шатдаун - ситуация, когда правительственные агентства (в данном случае - федеральное правительство) остаются без финансирования и вынужден приостанавливают основную часть деятельности. Последний шатдаун в США был в 2018 - 2019 году во время президентства Трампа, продлившись 35 дней (наибольший срок в истории страны).

Американский президент верит в то, что Конгресс сможет утвердить временное финансирование правительства, чтобы выиграть время до 30 сентября 2025 года, когда удастся согласовать ключевые пункты президентской программы. Однако, по его мнению, «демократы вышли из-под контроля», из-за чего он не исключает риск шатдауна.

Финансирование американского правительства прекратилась 20 декабря 2024 года, после чего спикер Палаты представителей Майк Джонсон внёс законопроект о временном бюджете, одобренный Конгрессом уже на следующий день. Текущее финансирование истекает уже 14 марта 2025 года, поэтому Республиканская партия внесла новый законопроект о временном бюджете, который не поддержит Демократическая партия.