Брюсселю тоже пришлось пойти на уступки перед Будапештом.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Венгрии согласились воздержаться от применения права вето по проекту о продлении антироссийских санкций на полгода. Предполагалось, что если Будапешт не откажется от своих претензий, уже 15 марта санкции против российских миллиардеров будут сняты и, соответственно, десятки миллиардов долларов российских активов в Европе будут разморожены.

По данным издания, Брюссель также был вынужден пойти на уступки перед Будапештом, согласившись вынести из санкционного списка трёх человек. О ком именно идёт речь - информации нет. При этом новый санкционный пакет предполагает расширение списка россиян, против которых введут европейские санкции.

Ранее издание Financial Times писало о том, что в Будапеште потребовали взамен на снятие вето вынести из санкционного списка российского миллиардера Михаила Фридмана (ему запрещён въезд в страны Европейского союза, а активы в Европе были заморожены). В то же время источники Bloomberg утверждают, Фридман по-прежнему остаётся в санкционных списках.