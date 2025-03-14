Американский президент так и не продлил лицензию, которая позволяла оплачивать российские энергоносители через российские банки вопреки санкциям.

Не так давно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп не продлил генеральную лицензию Министерства финансов, позволяющую европейским странам приобретать российские энергоносители, оплачивая их в банках России вопреки санкциям. Таким образом, Европа лишилась возможности платить за российские энергоносители.

Журналист Fox News Эдвард Лоуренс на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что его источники подтверждают отказ Трампа продлевать лицензию, истёкшую позавчера. Он напоминает, что такой шаг лишит европейские страны возможности покупать российские энергоносители, избегая санкций. Это означает, что если какая-либо страна Европы решит оплатить нефть через российский банк (именно через них сейчас проводят платежи) - она попадёт под вторичные санкции Вашингтона.

Источник Лоуренса утверждает, что своим решением Трамп оказывает давление на Россию, чтобы она согласилась на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие с Украиной. При этом американский президент фактически никаких новых санкций не вводил - он лишь не продлил лицензию, изданную при экс-президенте Джо Байдене.

Другой журналист Fox News Жаки Генрих также говорит о том, что Дональд Трамп ещё не продлевал лицензию. Однако она не может говорить о том, что непродление лицензии является окончательным решением. Вероятнее всего, американский президент решил лишь повременить с продлением лицензии.









