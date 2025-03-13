При этом премьер-министр страны Дик Схоф не возражает против данного плана.

В начале марта Европейская комиссия представила масштабный план по перевооружению стран Европейского союза на 800 миллиардов евро, в рамках которого европейские правительства могут отступить от фискальных правил и начать занимать средства, чтобы инвестировать их в оборону.

Палата представителей Нидерландов проголосовала против предложенного Европейской комиссией плана по перевооружению. Об этом сообщает местное издание Vlaamse Radio (VRT).

По данным VRT, нидерландские власти опасаются, что участие Брюсселя приведёт к существенному росту государственно долга. Совместные кредиты для перевооружения вовсе грозят тем, что европейские страны могут оказаться в ситуации, когда им придётся выплачивать долг друг друга.

В то же время депутат от партии «Зелёные левые — Партия труда» (VVD) Франс Тиммерманс считает, что парламент подставил премьер-министра страны Дика Схофа, который одобрил основные пункты плана по перевооружению Нидерландов. Нидерландский депутат подчеркнул, что Брюссель не может изолироваться от решений Европейского союза и отказаться от плана по перевооружению.