Об этом сообщила журналист издания Нана Саджая.

Вчера в Саудовской Аравии прошла встреча представителей Украины и Соединённых Штатов Америки, которые обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта. По итогам встречи стороны предложили установить режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в течение следующих тридцати дней. Также Вашингтон объявил о возобновлении поставок американского оружия и передачи разведывательных данных украинской армии.

Журналист американского телеканала Fox News Нана Саджая, ссылаясь на участвовавший в переговорах в Джидде источник, на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщает, что проведение выборов на территории Украины или отставка Владимира Зеленского не были темами для обсуждения между делегациями на встрече в Саудовской Аравии.

Ранее издание NBC News писало о том, что Дональд Трамп намерен добиться отставки Владимира Зеленского, после чего он будет готов возобновить военную помощь Украине. Как оказалось, американский президент возобновил поставки оружия и обмен разведывательными данными даже без отставки Зеленского и проведения новых президентских выборов.