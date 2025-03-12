С 17 декабря 2024 года акции компании упали в цене на 51%.

Вчера американский президент Дональд Трамп встретился с основателем компании Tesla Илоном Маском, заодно купив новый электрокар Model S красного цвета. Сев за руль автомобиля, американский президент удивился тем, насколько он автоматизирован, задавшись вопросом: «Как думаете, Байден сможет сесть в эту машину? Я так не думаю».

На фоне приобретения Трампом электрокара Tesla Илон Маск объявил о планах компании удвоить производство автомобилей в Соединённых Штатах Америки в течение следующих нескольких лет. В то же время Трамп подчеркнул, что электрокары Tesla «настолько хорошие, насколько это вообще возможно», тем более Маск посвятил им свою энергию и жизнь.

Примечательно, что пиар-акция Tesla с участием Дональд Трампа прошла на фоне серьёзнейшего обвала акций компании после декабря 2024 года. С 17 декабря 2024 года по 11 марта 2025 года Tesla потеряла 51% стоимости своих акций (падение с 480 до 230 долларов за акцию). Впрочем, сам Трамп тоже не скрывал свои намерения прорекламировать Tesla, заранее сообщив о планах купить электрокар, поскольку «радикально сумасшедшие левые и заговорщики» решили бойкотировать американского производителя автомобилей.