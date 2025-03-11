Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова приводит Reuters.

За последнее время Соединённые Штаты Америки не один раз пошли наперекор своим союзникам из Европы, отказавшись согласовывать антироссийские формулировки в международных документах (резолюций, коммюнике), не желая подрывать свои усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводи издание Reuters, объяснил, что Вашингтон призывает союзников отказаться от «антагонистических высказываний», поскольку они затрудняют привлечение сторон к переговорам. Особенно если учитывать, что американские власти единственные, кто имеет план по достижению таких переговоров - добавил он.

Рубио выразил уверенность в том, что в конечном итоге «Большая семёрка» (G7) придёт к компромиссу, который объединит страны и не подорвёт усилия Вашингтона в попытках усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

Источники издания Reuters также подтвердили, что Соединённые Штаты Америки против отдельного заявления о необходимости противодействия российскому теневому флоту. Bloomberg ранее уже писали о том, что американские власти блокируют соответствующую инициативу.