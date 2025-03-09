Помимо этого Вашингтон выступает за смягчение формулировок в отношении Москвы и ужесточении тех, в которых упоминается Китай.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки не поддержали предложение Канады в «Большой семёрке» (G7) по создании целевой группы, направленной на противодействие российскому теневому флоту и обходу введённых санкций на экспорт российской нефти. Сейчас страны G7 пытаются согласовать коммюнике перед встречей министров иностранных дел стран-участников сообщества, запланированной в Квебеке.

По данным издания, в Вашингтоне также настаивают на смягчении формулировок, связанных с Россией. Так, например, американские власти хотят избежать применения слова «санкции», а также заменить текст «... способности России вести боевые действия» на «... получение доходов». Такой подход связан с намерениями Вашингтона избежать прямых отсылок к российско-украинскому конфликту.

В то же время Соединённые Штаты Америки предлагают более жёсткие формулировки в отношении Китая, когда речь идёт о сфере морской безопасности. Вашингтон пытается продвинуть упоминание Пекина в тексте, где «незаконные морские притязания» признаются риском для «жизни и средств существования»

Ранее издание Reuters писало о том, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить механизмы для смягчения санкций против российской энергетической системы.