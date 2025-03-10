Инцидент с нештатным сбросом 8 авиабомб Mk-84 произошёл четыре дня назад в 40 километрах от Сеула.

Четыре дня назад в Южной Корее истребитель KF-16 в ходе учений с Соединёнными Штатами Америки совершил за пределами полигона сброс восьми авиационных бомб Mark 84 (Mk-84) на жилой квартал, в результате чего десятки человек пострадали, а здания в округе были разрушены или повреждены. Предполагается, что нештатный сброс боеприпасов произошёл по ошибке пилота, который неправильно ввёл координаты для бомбардировки.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами страны генерал Ли Ён Су, чьи слова приводит местное издание Yonhap, признал, что произошёл несчастный случай, который никогда не должен был произойти, и который никогда не повторится. Он подчеркнул абсурдность ситуации: «военные, которые должны защищать жизни и имущество населения, нанесли вред населению».

Южнокорейский генерал взял всю ответственность за ошибочную бомбардировку города на себя, признав беспрецедентную ошибку. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы предотвратить нештатные ситуации в будущем. Ли Ён Су также пообещал приложить все усилия для того, чтобы оказать помощь пострадавшим в их возвращении к гражданской жизни, выплатив компенсации и оказав медицинскую, антикризисную поддержку.