Сообщается о семи пострадавших.

Истребитель Военно-воздушных сил Южной Кореи KF-16 (южнокорейский аналог F-16) во время учебных стрельб в рамках учений между Сеулом и Соединёнными Штатами Америки совершил нештатный сброс восьми авиационных бомб Mark 82 (Mk-82) американского производства за пределами полигона. Об этом информирует местное издание Yonhap.

В результате инцидента одна из бомб упала на жилой дом в Пхочхоне, в 42 километрах от Сеула. На данный момент сообщается о семи пострадавших, понёсших лёгкие и серьёзные травмы. Представители военно-воздушных сил страны принесли свои извинения за причинённый гражданским лицам ущерб, начав расследование инцидента. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По данным Yonhap, помимо разрушения жилого дома была разрушена церковь, а также шесть зданий получили повреждения. Взрывная волна от сброса авиационной бомбы повредила окна находящихся рядом гражданских зданий.

До этого Вооружённые силы Южной Кореи отчитывались об итогах совместных учений с Соединёнными Штатами Америки, в ходе которых было сброшено более тридцати боеприпасов, в том числе бомбы Mk-84. Отмечалось, что применённые бомбы способны пробивать 60 сантиметров бетона и поражать бункеры, укреплённые сооружения.