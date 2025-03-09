Париж передаст Киеву снаряды калибра 155-мм, авиабомбы AASM и ускорит передачу бронетехники.

Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню в интервью местному изданию La Tribune Dimance рассказал, что Париж поставит Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды калибра 155-мм, авиационные бомбы AASM Hammer (340 килограмм) для уже переданных ранее Киеву истребителей Mirage-2000-5F. Поставка будет профинансирована за счёт доходов от замороженных российских активов.

Помимо этого, французское оборонное ведомство ускорит передачу украинской армии бронетехники, в частности, лёгких танков AMX-10RC, а также бронетранспортёров VAB. Техника находилась на вооружении французской армии.

Французский министр добавил, что Франция будет увеличивать производство военной техники и оружия, передавая новые партии вооружения как Украине, так и собственной армии. Так, например, к 2026 году местная компания Dassault Aviation будет производить до четырёх-пяти истребителей Dassault Rafale ежемесячно, хотя сейчас производство ограничивается двумя единицами техники. Производство авиационных бомб AASM Hammer к тому времени планируют удвоить, а выпуск противотанковых управляемых ракет Akeron MP будет удвоен уже в этом году.