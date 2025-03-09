Об этом информирует издание Defense News.

Американская компания Boeing завершила строительство двадцати новых шахт противоракетной обороны, расположенных в Форт-Грили (штат Аляска). Теперь в этом штате всего могут разместить до 60 ракет-перехватчиков. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Отмечается, что строительство происходит в рамках проекта наземной стратегической противоракетной обороны Ground-Based Midcourse Defense (GBMD), который предусматривает установку средств противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам, запускаемым из Северной Кореи и Ирана. Всего в Форт-Грили размещено уже сорок наземных перехватчиков. На базе космических сил Ванденберг (штат Калифорния) размещено ещё четыре такие системы.

Проект GBMD стартовал ещё в 2005 году и предусматривал установку 44 ракет-перехватчиков межконтинентальных баллистических ракет в шахтах, расположенных в Аляске и Калифорнии. В 2017 году Дональд Трамп запросил дополнительное финансирование на возведение ещё двадцати шахт противоракетной обороны, работа по строительству которых происходила при администрации экс-президента Джо Байдена и была завершена после возвращения Трампа в Белый дом.