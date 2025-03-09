Однако Израиль и США его не рассматривают.

Не так давно Египет разработал план по восстановлению сектора Газа, который получил поддержку на саммите Лиги арабских государств в Каире. План предусматривает выделение 53 миллиарда долларов на восстановление анклава без принудительного выселения палестинцев с их домов. В Соединённых Штатах Америки и Израиле план не оценили, подчеркнув, что он «не учитывает реальную ситуацию».

Стало известно, что министерства иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Италии в совместном заявлении выразили поддержку «Арабскому плану» восстановления анклава. Они отмечают, что данный план основывается на прочных рамках безопасности, приемлемых как для Израиля, для и для палестинского народа. Европейские министры убеждены, что инициатива Лиги арабских стран может позволить установить долгосрочный мир.

Министры Великобритании, Франции, Германии и Италии призвали использовать данный план как отправную точку для дальнейших обсуждений.

Тем не менее, Соединённые Штаты Америки настаивают на своём плане по восстановлению сектора Газа, в ходе которого палестинский народ будет вынужден покинуть анклав на десятилетия, пока он будет восстанавливаться американскими компаниями. При этом Вашингтон на восстановление не потратит ни цента.