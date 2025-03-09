Пока немцы выступают за закупку не европейского оружия, французы настаивают исключительно на инвестициях в европейское производство.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, узнало о разногласии между Францией и Германией, из-за которого может быть сорвано кредитование Европейского союза на 150 миллиардов евро для выполнения программы по перевооружению европейских стран.

По данным издания, ряд государств выступают за то, чтобы выделенные в формате займа деньги можно было потратить исключительно на оружие европейского производства, тем самым инвестировав в оборонно-промышленный комплекс сообщества. Однако есть и те государства, которые предпочитают потратить деньги на заказ оружия не у стран-участников Европейского союза.

Так, например, действующий канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает приобретение оружия в рамках программы по перевооружению у всех стран-партнёров Европейского союза - Великобритания, Турция, Норвегия и Швейцария. Президент Франции Эмманюэль Макрон не разделяет его позицию, настаивая на закупках исключительно в пределах Европейского союза, чтобы усилить внутреннее производство.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация была при выделении Европой средств на приобретение артиллерийских снарядов для Вооружённых сил Украины. Пока европейские страны искали способы найти поставщика боеприпасов для Киева, во Франции выступали за инвестиции только в оборонно-промышленный комплекс Европы. В конечном итоге Париж пошёл на уступки, а зарубежный рынок покрыл все нужды украинской армии в снарядах.