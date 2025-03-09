В таком случае страны-участники альянса будут вынуждены планировать учения самостоятельно, без американского участия.

Соединённые Штаты Америки проинформировали союзников по НАТО о намерениях отказаться от планирования предстоящих в Европе военных учений. Об этом пишет издание Expressen, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, уже запланированные на текущий год военные учения на европейском континенте пройдут при содействии Вашингтона. Однако в дальнейшем американские власти прекратят принимать участие в их планировании. Предполагается, что при новых обстоятельствах страны Европы, в частности Швеция, будут вынуждены планировать военные учения самостоятельно, без помощи Соединённых Штатов Америки или с ограниченным участием Вашингтона.

Как отмечает Expressen, в планах Белого дома сделать Индо-Тихоокеанский регион более приоритетным, снизив расходы на своё присутствие в Европе.

Дональд Трамп уже говорил о своих планах пересмотреть участие Соединённых Штатов Америки в деятельности НАТО. Американский президент недоволен главенствующей ролью Вашингтона, ведь она поглощает сотни миллиардов долларов, когда некоторые европейские страны не могут выполнить даже базовые требования по минимальному уровню оборонных расходов (2% от ВВП).