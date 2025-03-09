Предполагается, что встреча состоится уже на следующей неделе.

Известно, что 12 марта 2025 года в Саудовской Аравии запланирована встреча представителей Украины и Соединённых Штатов Америки, в ходе которой они обсудят российско-украинский конфликт и его урегулирование. Ни американский, ни украинский президент не планируют присутствовать на встрече.

Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении прокомментировал ожидаемые переговоры, подчеркнув свою уверенность в результативности предстоящей встречи. Он добавил, что украинские дипломаты сделают всё для того, чтобы защитить интересы Украины. Со своей стороны Киев имеет чёткую настроенность на конструктив, и надежду на возможность обсудить и утвердить все необходимые решения и шаги для урегулирования конфликта.

Зеленский также раскрыл состав украинской делегации: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров.

Сам Владимир Зеленский тоже будет в Саудовской Аравии, но 10 марта, чтобы встретиться с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Учитывая, что Дональд Трамп не намерен ехать на переговоры с украинскими дипломатами, то участие Зеленского остаётся маловероятным, особенно на фоне незадавшейся в конце февраля встречи в Белом доме.