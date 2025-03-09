Крупные европейские страны не обладают тем уровнем разведсообщества, которое есть у Вашингтона.

Известно, что Соединённые Штаты Америки прекратили передавать разведывательные данные Вооружённым силам Украины. Помимо этого Вашингтон запретил своим союзникам делиться американскими разведданными, которые они получили в рамках сотрудничества на уровне разведок. Как итог, украинская армия может полагаться только на европейские разведданные.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны Европы не заменят Вооружённым силам Украины американские разведданные. Отмечается, что европейские союзники пытаются компенсировать Киеву утраченный доступ к информации от Соединённых Штатов Америки путём предоставления своих секретных данных. Тем не менее, источники издания не уверены, что Европа может заполнить эту брешь в разведданных.

Такие крупные страны, как Великобритания, Франция и Германия, хоть и обладают наиболее развитой разведкой среди стран-участников НАТО, но она не сопоставима с уровнем американского разведывательного сообщества.

Один из источников Politico подчёркивает, что некоторые страны НАТО имеют право делиться полученными ими американскими разведданными, но им следует делать это ограниченно, чтобы не испортить отношение с Вашингтоном.