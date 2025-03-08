Вашингтон продолжит делиться той информацией, которая помогает Киеву в обороне.

В этом месяце Соединённые Штаты Америки прекратили оказывать военную помощь Украине, поставляя новые партии оружия и передавая разведывательные данные, включая спутниковые снимки. Как писало издание Politico, украинская армия имела доступ к 80% американских разведывательных данных. После того, как Вашингтон принял решение прекратить передачу разведданных, некоторые украинские союзники непродолжительное время продолжали делиться полученными ими американскими разведданными, пока им не запретили это делать.

Издание CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что американское оборонное ведомство всё ещё продолжает делиться с Киевом некоторой конфиденциальной информацией. Речь идёт о тех данных, которые помогают стране в обороне. Однако разведданные, которые используются для наступательных операций или осуществления ударов вглубь российских территорий, больше не передаются.

Источники издания подчёркивают, что Вооружённые силы Украины также сохранили за собой доступ к американскому спутниковому интернету Starlink, на который полагаются украинские военные для организации связи и координации действий.