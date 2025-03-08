В августе 2024 года была информация о том, что Киев и Москва пытались договориться о приостановке ударов по энергетическим объектам.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подтвердил, что катарские дипломаты пытались выступить посредником в контактах между Украиной и Россией по урегулированию вопросов, связанных с энергетикой. Однако до переговорного процесса ситуация не дошла.

Как утверждает глава катарского правительства, в Дохе попытались разделить отдельные направления своего посредничества, учитывая всю сложность российско-украинского конфликта. Так, например, катарские чиновники принимали участие в переговорах о возвращении российских и украинских детей, а также пытались предпринять попытки по установлению диалога о прекращении ударов по энергетической инфраструктуры, но безуспешно.

В августе 2024 года издание The Washington Post писало о планах России и Украины при посредничестве Катара договориться о приостановлении ударов по энергетическим объектам. В конечном итоге ни в Киеве, ни в Москве не смогли подтвердить проведение переговоров по данной теме. При этом в Дохе не отвергали тот факт, что катарские дипломаты выступают посредниками в переговорах между сторонами конфликта по различным вопросам.