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Nacvark
The Washington Post: Наступление ВСУ в Курской области сорвало переговоры по завершению конфликта
По данным издания, предполагалось, что мирный саммит может пройти при посредничестве Катара.

В этом году украинские власти подтвердили свои намерения организовать переговоры для завершения российско-украинского конфликта, на которые должна была быть приглашена Россия. Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на фоне этого были запланированы непрямые переговоры при посредничестве Катара, которые должны были состоятся ближе к концу августа.

Однако, по данным издания, переговоры были сорваны из-за наступления Вооружённых сил Украины в Курской области. Сразу после вторжения украинских войск на территорию России российские власти сообщили о выходе из всех контактов с Киевом, подчеркнув, что говорить с властями Украины не о чём. Позже российский президент Владимир Путин признал, что благодаря действиям в Курской области украинские власти хотели получить приемлемые для себя условия завершения конфликта.

Один из собеседников отметил, что Москва не вышла из переговоров окончательно, но её представители попросили дать ей время, чтобы разобраться с ситуацией в Курской области.

Источник The Washington Post в Офисе президента Украины подтвердил, что очные переговоры были отложены, но они пройдут в формате видеоконференции уже 22 августа. После этого якобы должны быть приняты конкретные действия по завершению российско-украинского конфликта. В Белом доме и Кремле информацию комментировать отказались.

#россия #украина #курская область
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