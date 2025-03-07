Такое условие было поставлено в Вашингтоне для подписания сделки о редкоземельных металлах.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп намерен связать подписание экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки с согласием Киева на быстрое прекращения огня.

По данным издания, американские власти готовы установить экономическое партнёрство с Киевом только в том случае, если украинские власти станут на путь к перемирию и переговорам с Москвой, без каких-либо предварительных условий. Отмечается, что это единственная причина, почему Трамп и Зеленский ещё не подписали соглашение о редкоземельных металлах.

Источники Bloomberg утверждают, что в ближайшие дни ситуация может подвинуться, хотя прогнозировать действия Дональда Трампа достаточно проблематично. Стоит отметить, что в Вашингтоне признавали имеющийся прогресс в переговорах с украинскими властями за последнее время.

Как известно, из встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля 2025 года, американский президент сказал украинскому коллеге, что он должен либо согласиться на быстрый мир без условий, либо выйти из переговоров со всеми вытекающими. Впоследствии представители американской администрации объясняли, что не намерены подписывать с Киевом соглашение о редкоземельных металлах, если украинские власти не намерены быстрее двигаться к миру.