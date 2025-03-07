Разработанный военными экспертами план предусматривает развёртывание 120 самолётов ЕС для защиты воздушного пространства Европы.

Издание The Guadian пишет, что экс-военнослужащие Королевских Военно-воздушных сил Великобритании совместно с Вооружёнными силами Украины разработали план по защите украинского воздушного пространства, который предусматривает развёртывание 120 европейских самолётов. Отмечается, что такая идея возникла на фоне предложения Владимира Зеленского о перемирии в небе.

По данным издания, инициатива Sky Shield («Небесный щит») предполагает установление зоны воздушной защиты над Украиной, которая будет управляться Европой. Основной целью будет защита украинской инфраструктуры и городов от ракет и ударных беспилотников. Предполагается, что в зону защиты войдут три атомные электростанции, а также ряд украинских городов, в частности Одесса и Львов, но не населённые пункты на востоке страны.

Авторы планы считают, что их предложение имеет больший военный и политический эффект, чем размещение 10 тысяч европейских военных на суше.

«Небесный щит» получил поддержку отставного американского генерала и бывшего Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава, а также экс-заместителя Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Ричарда Ширреффа.