Он указал на несправедливый договор с Японией и невозможность защиты штатов странами Европы.

Американский президент Дональд Трамп во время своей пресс-конференции в Овальном кабинете заявил о своих сомнениях в способности союзников защитить Соединённые Штаты Америки, если такая необходимость возникнет.

По его словам, он хорошо знает «этих ребят» и они его друзья. Однако если у Вашингтона возникнут проблемы и американские власти обратятся, например, к Франции и другим, они навряд ли придут на защиту штатов. Трамп подчеркнул, что формально НАТО имеют такие обязательства, но фактически произойдёт это или нет - он не знает.

Дональд Трамп отметил и несправедливое соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Японией, по которому Вашингтон обязан защищать японцев, но Токио не обязаны защищать американцев. Американский президент подтвердил, что считает «здравым смыслом» отказ Вашингтона защищать тех союзников по НАТО, которые вкладывают недостаточно средств в свою оборону.

Ранее издание NBC News писало о планах Белого дома отказаться от защиты союзников по НАТО, чьи расходы на оборону не соответствуют минимальному порогу, то есть 2% от ВВП. В то же время американские власти будут усиленно защищать союзников, которые исполняют свои обязательства.