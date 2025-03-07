Помимо этого приоритет в проведении совместных учений будет отдаваться только тем союзникам, которые достаточно тратят на свою оборону.

Ещё более десяти лет назад страны НАТО договорились установить минимальный порог расходов на оборону в 2% от ВВП. В конечном итоге далеко не все страны-участники выполнили взятое на себя обязательство. Ситуация немного изменилась после 2022 года, когда европейские страны начали инвестировать в свою безопасность, но даже сейчас некоторые ключевые страны Европы не инвестируют 2% от ВВП, за что их неоднократно критиковал Дональд Трамп во время своего первого президентского срока.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп рассматривает возможность изменения роли Соединённых Штатов Америки в защите Европы. Он хочет отдать предпочтение тем странам, которые тратят достаточно средств на свою оборону, а также лишить американской защиты страны, игнорирующие минимальный порог расходов.

По данным издания, новая политика Вашингтона может заключаться в том, что Вашингтон отойдёт от принципа коллективной обороны, регламентированного пятой статьёй Вашингтонского договора и не будет защищать страны, которые не тратят на свою оборону 2% от ВВП. Приоритет в проведении совместных учений будет отдаваться только тем странам, чьи правительства достаточно тратят на оборонные нужды.

Наиболее вероятным является сценарий с пересмотром американского военного присутствия в Европе: военные будут находится в тех странах, которые тратят достаточно средств на свою защиту.

NBC News обратились в Совет национальной безопасности при Белом доме за комментарием, на что им ответили о приверженности американского президента НАТО и пятой статье.