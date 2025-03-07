Об этом сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что обращение Владимира Зеленского к американскому президенту стало «хорошим шагом», который позволил начать переговоры о том, чтобы провести встречу с представителями Киева в Саудовской Аравии. Его слова приводит издание Sky News.

По словам американского дипломата, в Эр-Рияде или Джидде украинские и американские чиновники договорятся о том, чтобы создать основу для мирного соглашения и принять решение о прекращении огня. Рассматриваться будет вариант шестимесячного перемирия между Украиной и Россией. До этого украинские власти уже предлагали Москве сценарий с прекращением огня в воздушном и морском пространствах.

Уиткофф подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки не против размещения европейских миротворцев на украинских территорий, а также он слышал, что в России кто-то высказывался против этого. Он добавил, что не хочет по этому поводу обсуждать конкретику.

Стив Уиткофф отметил, что Владимир Зеленский согласился подписать с Соединёнными Штатами Америки экономическое соглашение о совместной добыче полезных ископаемых: «И мы посмотрим, выполнит ли он это обещание».