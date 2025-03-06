До тех пор поставки стоят на паузе.

Соединённые Штаты Америки возобновят поставки оружия Вооружённым силам Украины и обмен разведывательными данными с украинской армией после того, как будет назначена дата мирных переговоров. Об этом пишет издание Axios, приводя слова советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца.

Отмечается, что до тех пор поставки и обмен разведданными невозможны. Один из источников издания объясняет, что Украина может обойтись без американского оружия в течение долгого времени, но прекращение обмена разведывательными данными существенно сказывается на операциях украинской армии. В то же время другой источник Axios утверждает, что приостановление обмена разведданными коснулись только той информации, которая использовалась для ударов вглубь российских территорий.

Официально известно, что пока в Вашингтоне не идёт речи о полном прекращении военной помощи Украине. Белый дом по-прежнему рассматривает возможность возобновления поставок оружия, но для этого необходимо, чтобы Киев вернулся обрёл стремление к переговорному процессу. Как же говорил Уолтц, как только удастся закрепить курс движения к переговорам, будет вынесено обсуждение мер по укреплению доверия, а Дональд Трамп рассмотрит снятие паузы на поставки оружия украинской армии.