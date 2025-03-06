Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак возобновил контакты с американской администрацией.

Владимир Зеленский опубликовал итоговое обращение за 5 марта 2025 года, в котором сообщил о международных контактах, в частности с премьер-министрами Нидерландов, Португалии, Словении и контактах с немецким канцлером. Помимо этого он заявил о подготовке украинскими и американскими чиновниками новой встречи. Не уточняется, речь идёт о президентском или другом уровне.

По словам Зеленского, руководитель Офиса президента Украины продолжает контакты с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца, в связи с чем есть позитивное движение. Он рассчитывает, что первые результаты этих контактов будут уже на следующей неделе.

Помимо этого Зеленский рассказал о намерениях возобновить движение по направлению евроинтеграции, в частности, касаемо переговоров и в целом переговорного процесса по поводу вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны партнёров.

Ранее издание The New York Times писало о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уговаривали Владимира Зеленского вернуться к столу переговоров с Дональдом Трампом, поскольку иного выбора у Киева нет.