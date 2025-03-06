Как итог - украинский президент принёс косвенные извинения США, диалог между Вашингтоном и Киевом возобновился.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уговаривали Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом после их полемики в Белом доме на прошлой неделе. Стоит напомнить, что после незадавшегося визита в Вашингтон Зеленский практически сразу направился в Великобританию, где проходила встреча европейских лидеров.

По данным издания, после встречи в Лондоне французский президент и британский премьер в течение пяти дней призывали Зеленского изменить свою подход в контактах с Трампом. Более того, Макрон и Стармер настаивали на том, что Зеленскому необходимо как можно быстрее вернуться в Белый дом, но впоследствии согласились с необходимостью «остыть».

Примечательно, что американский президент писал в своей социальной сети Truth Social о невозможности урегулирования российско-украинского конфликта без Соединённых Штатов Америки. Он подчёркивал, что в Европе объяснили это Владимиру Зеленскому. Как итог, через некоторое время Зеленский всё же принёс косвенные извинения за инцидент в Белом доме, а переговоры между странами возобновились.