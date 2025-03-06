Он назвал Россию угрозой для Европы и отверг предложения о «хрупком мире».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к французскому народу, в котором заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. По этой причине он возмутился предложениями о «хрупком мире», который предусматривает отказ от поддержки Киева и принятие всех российских условий.

Французский президент подчеркнул, что со стороны Европы было бы «абсолютным безумием» оставаться просто зрителем в «мире опасностей». Макрон напомнил, что российская армия продолжает перевооружение, а Москва наращивает оборонные расходы.

Эмманюэль Макрон сообщил о запланированном совещании начальников штабов, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Он добавил, что французские военные могут быть отправлены на украинские территории в качестве миротворческого корпуса, но принимать непосредственное участие в боевых действиях не станут. Помимо этого Париж нарастит инвестиции в оборону без увеличения налогов, а также проведёт стратегический диалог по поводу ядерного сдерживания для союзников в Европе. Что касается последнего, Макрон фактически предложил странам Европы заменить «американский ядерный зонтик» на французский.