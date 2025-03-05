По словам министра, американский президент может пойти им навстречу и найти компромиссное решение.

С недавних пор вступили в силу 25-процентные пошлины на ввоз товаров в Соединённые Штаты Америки из Канады и Мексики. Канадские власти уже пообещали ответные меры, которые повысят стоимость электроэнергии и другой продукции в ряде штатов.

Министр торговли Соединённых Штатов Америки Говард Лутник в интервью Fox Business заявил, что уже завтра не исключает возможное снижение пошлин на канадские и мексиканские каналы. По его словам, на протяжение всего вчерашнего дня он говорил с мексиканцами и канадцами, обсуждая ситуация с тарифами. По его словам, они пытаются донести, что для них будет лучше.

Американский министр подчеркнул, что Дональд Трамп «очень справедливый и очень умный», поэтому планирует договориться с Канадой и Мексикой по поводу американских пошлин. Лутник акцентирует внимание на том, что сейчас речь идёт уже не о кратковременной паузе, а об ослаблении введённых тарифов:

«Я думаю, что он (Трамп) понимает: вы делаете больше, а я как-то встречусь с вами посередине», - добавил Говард Лутник.

Ранее Дональд Трамп предупредил Канаду о готовности предпринять зеркальные меры в случае введения канадскими властями ответных пошлин против американской экономики.