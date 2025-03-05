Канадские власти ввели ответные пошлины на американские товары.

После того, как Соединённые Штаты Америки ввели 25-процентные пошлины на товары из Канады, общий ущерб канадской экономике оценили в 155 миллиардов долларов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Трампа «глупым», дав понять о готовности ввести ответные пошлины. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, сообщив о разрыве контракта с компанией SpaceX, принадлежащей Илон Маску, а также анонсировав 25-процентную надбавку на закупаемую штатами канадскую электроэнергию.

«Мы без колебаний отключим и их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль», - добавил Форд.

В Онтарио планируют убрать со своих прилавков всю американскую алкогольную продукцию. Провинция хочет нанести максимальный ущерб тем штатам, которые поддерживают Дональда Трампа.

После всего этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал объяснить Трюдо, что Соединённые Штаты Америки усилят издержки для канадской экономики на ту сумму, на которую Оттава введёт свои ответные пошлины..