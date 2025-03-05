Он не может подтвердить информацию, но подчеркнул, что в целом ситуация в отношениях между странами должна быть решена мирно, а Россия должна этому поспособствовать.

Не так давно издание Bloomberg узнало о планах администрации Дональда Трампа привлечь Россию к посредничеству в переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Ираном. Сейчас Вашингтон усиленно оказывает санкционное давление на Тегеран, вынуждая их подписать ядерную сделку. Несмотря на желание главы иранского государства Масуда Пезешкиана вступить в переговоры с американскими властями, верховный лидер Али Хаменеи выступает против диалога, о чём говорил сам иранский президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит издание ТАСС, прокомментировал телеканалу «Звезда» данную информацию, отметив, что не может её подтвердить. Тем не менее, он подчеркнул, что Путин неоднократно говорил о необходимости решения проблемы иранского «ядерного досье» исключительно мирным путём.

По словам российского чиновника, от себя Россия, как близкий партнёр и союзников Ирана, готова сделать всё необходимое для того, чтобы способствовать этому процессу.

«Вот о чём идёт речь», - добавил он.