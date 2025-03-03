Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи против переговоров с США
В Вашингтоне призывали Иран к диалогу, но Хаменеи отверг призыв.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), заявил, что выступает за переговоры между Тегераном и Соединёнными Штатами Америки. Однако Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи против того, чтобы вступать в переговорный процесс с американским руководством.

Верховный лидер Ирана является высшей политической и религиозной должностью, в полномочия которой входит фактический контроль за исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Религиозный лидер также издаёт священные решения (фетва), которые могут установить запрет, основанный на религиозных принципах.

Пезешкиан подчеркнул, что у него есть свои убеждения и он верит в переговоры, но иранское правительство вынуждено оставаться на позиции, определяемой верховным лидером, адаптируя свою политику к ней.

Масуд Пезешкиан признал тот факт, что Соединённые Штаты Америки продолжают сжимать «экономическую петлю» вокруг Ирана в рамках политики Дональда Трампа, направленной на максимальное давление в отношении Тегерана.

Дональд Трамп неоднократно говорил о своей готовности заключить с Ираном сделку, которая обяжет иранские власти не приближаться к созданию ядерного оружия. Взамен Вашингтон обязуется постепенно снимать санкции с Тегерана. Однако в ответ Масуд Пезешкиан отверг идею переговоров с американцами, назвав их бессмысленными.

#сша #иран #али хаменеи #масуд пезешкиан
Источник: irna.ir
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
3
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
9
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
3
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
В ближайшие месяцы Xiaomi представит Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на международном рынке
+
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Представитель AMD продемонстрировал работу программного стека ROCm на Radeon RX 9070 и 9070 XT
2
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
+
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
3
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
30
На азиатских рынках появился прототип адаптера мониторинга для проблемных разъемов питания NVIDIA
+
Индия ведет переговоры о приобретении 10 самолетов Airbus C-295 в рамках обновления военной техники
+
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
31

Популярные статьи

Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
58
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
20
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
208
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
65
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
+

Сейчас обсуждают

Roditch
09:37
Минус 11% это падение уровня производительности до уровня предыдущего поколения. Переход с серии RTX40 и так практически не имеет смыла, а с таким падением вообще бессмысленный.
GeForce RTX 5080 с отсутствующим ROPS теряет до 11% производительности
FelsheR12345
09:35
Вот и отлично что не дали. Кто это гавно вообще на оскар выдвинул? Хотя их оскар уже много лет не показатель качественного кина.
По итогам 97-й кинопремии Оскар 2025 лучшим фильмом стал Анора
wild cat
09:31
То есть все лозунги про развитие НАЦИОНАЛЬНОГО автопрома , так и останутся балабольством. Ибо как будет окупать Национальный автопром свой НИОКР, если патриоты Японии, Германии, Кореи кинутся пополнят...
Toyota может вернуться в РФ — руководство компании провело встречу с российскими дилерами
inchaos75
09:31
Центробанк давно обязал всех, кто выдает кредиты позволять погашать досрочно, выходите из 00-вых уже.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Джек Джексон
09:29
Это значит что теперь украина будет воевать не только с РФ но и с США?😱
Зеленский предположил, что дружба между США и Украиной заканчивается
Джек Джексон
09:28
Сив топор на кпп,такая себе куета,у компании нет мозгов сделать турбо версию на вариаторе или акпп,моё почтение гольф
Dongfeng Honda показала изображения Honda Civic 2025
Макс Лесков
09:27
мда, в следующем году оскары осталось выдать порнофильму чтоб дотянуться до дна
По итогам 97-й кинопремии Оскар 2025 лучшим фильмом стал Анора
wild cat
09:26
А зачем России ПЕРЕМИРИЕ? Что бы ВСУ перевело дух и перегруппировало силы для дальнейших боевых действий? Ну и давайте начистоту. Если Россия не заберёт себе дополнительно Днепропетровск с его ЮЖМАШЕМ...
Уолтц заявил, что Украина может получить гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки
[IRanPast]
09:26
Больной, на CES был показан fsr 4, так в нëм хотя бы частицы выглядят нормально, не то что в DLSS 4, в котором частицы выглядят как кал. Или ты сравниваешь fsr 3 и DLSS 4?
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Алик Рабинович
09:19
Давай лучше сравнение качества fsr с длсс.Утечки 6оворят что фср и рядом не стоял с длсс4.Так что только ЦЕНА.
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем