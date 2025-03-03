В Вашингтоне призывали Иран к диалогу, но Хаменеи отверг призыв.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), заявил, что выступает за переговоры между Тегераном и Соединёнными Штатами Америки. Однако Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи против того, чтобы вступать в переговорный процесс с американским руководством.

Верховный лидер Ирана является высшей политической и религиозной должностью, в полномочия которой входит фактический контроль за исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Религиозный лидер также издаёт священные решения (фетва), которые могут установить запрет, основанный на религиозных принципах.

Пезешкиан подчеркнул, что у него есть свои убеждения и он верит в переговоры, но иранское правительство вынуждено оставаться на позиции, определяемой верховным лидером, адаптируя свою политику к ней.

Масуд Пезешкиан признал тот факт, что Соединённые Штаты Америки продолжают сжимать «экономическую петлю» вокруг Ирана в рамках политики Дональда Трампа, направленной на максимальное давление в отношении Тегерана.

Дональд Трамп неоднократно говорил о своей готовности заключить с Ираном сделку, которая обяжет иранские власти не приближаться к созданию ядерного оружия. Взамен Вашингтон обязуется постепенно снимать санкции с Тегерана. Однако в ответ Масуд Пезешкиан отверг идею переговоров с американцами, назвав их бессмысленными.